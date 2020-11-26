Дзюба рассказал о разговоре с Черчесовым после появления видео

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба раскрыл детали разговора с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. В результате общения было решено не вызывать футболиста для участия в ноябрьских матчах команды.

Диалог произошёл после того, как в Сети было опубликовано видео с Дзюбой интимного содержания. Черчесов принял решение дать Артёму время побыть с семьёй.

"Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю", — приводит RT слова Дзюбы.

Также футболист отметил, что сборной России стоит сосредоточиться на подготовке к матчам, которые состоятся в марте, а также играм на Евро-2020.