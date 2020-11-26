В РФС решили оставить Черчесова в сборной до конца Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) принял решение оставить Станислава Черчесова главным тренером национальной команды. Руководить сборной специалист будет как минимум до окончания Евро-2020.

"В РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет", — приводит "Чемпионат" слова источника в РФС.

Источник издания уточнил, что разговора об отставке в РФС не велось. Вместе с тем в организации остались недовольны результатами команды в ноябре. РФС считает, что на ситуации в сборной влияют и клубы, в которых футболисты выступают.

"Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков", — отметил источник в РФС.

Ранее Станислав Черчесов подвергся острой критике за поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5), а также ничью с Молдавией (0:0). Кроме того, вызвали вопросы высказывания и некоторые решения тренера.

Так, претензии к Черчесову предъявили в "Спартаке" из-за травмы нападающего Александра Соболева. Другой московский клуб — ЦСКА — жёстко ответил на критику тренера в адрес нападающего Фёдора Чалова.