Судья говорил с "Локомотивом" на русском языке. "Атлетико" возмущён

Футболисты "Атлетико" остались недовольны судейством матча Лиги чемпионов против "Локомотива" (0:0). В трансляцию матча попал разговор двух мадридцев во время перерыва — Анхеля Корреа и Хосе Марии Хименеса.

Главным арбитром встречи был словенец Славко Винчич.

"Судья просто ужасен, а еще говорит с ними на русском языке", — заявил Корреа. "Это отстой, он разговаривает с ними на одном языке. Это всё очень странно", — ответил Хименес.

Во втором тайме Винчич отменил гол "Атлетико" — система ВАР зафиксировала офсайд у нападающего мадридцев.

"Локомотив" в Лиге чемпионов

Первый матч между командами в Москве также завершился вничью — 1:1. В турнирной таблице "Атлетико" опережает "Локомотив" на два очка.

"Бавария" — 12 очков. "Атлетико" — 5. "Локомотив" — 3. "Зальцбург" — 1.

1 декабря "Локомотив" примет не своём поле "Зальцбург", а "Атлетико" сыграет с "Баварией".