Футболисты "Атлетико" остались недовольны судейством матча Лиги чемпионов против "Локомотива" (0:0). В трансляцию матча попал разговор двух мадридцев во время перерыва — Анхеля Корреа и Хосе Марии Хименеса.
Главным арбитром встречи был словенец Славко Винчич.
"Судья просто ужасен, а еще говорит с ними на русском языке", — заявил Корреа.
"Это отстой, он разговаривает с ними на одном языке. Это всё очень странно", — ответил Хименес.
Во втором тайме Винчич отменил гол "Атлетико" — система ВАР зафиксировала офсайд у нападающего мадридцев.
Первый матч между командами в Москве также завершился вничью — 1:1. В турнирной таблице "Атлетико" опережает "Локомотив" на два очка.
1 декабря "Локомотив" примет не своём поле "Зальцбург", а "Атлетико" сыграет с "Баварией".
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.