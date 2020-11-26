Церемония прощания с Марадоной продлится двое суток

Церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной началась в президентском дворце "Каса Росада" в Буэнос-Айресе. Мероприятие, на которое смогут попасть все желающие, продлится 48 часов, сообщает ADNSUR.

Тело Марадоны было доставлено в дворец. Пришедшие на мероприятие люди смогут пройти около гроба с футболистом.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что причиной смерти Марадоны стала остановка сердца. 60-летнему экс-футболисту стало плохо, когда он находился дома в окружении своих близких. Скорая помощь не смогла спасти Диего.

Три недели назад Марадона попал в больницу с кровоизлиянием в мозг. Диего была проведена операция, его состояние оценивалось как стабильное.