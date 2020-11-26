Майку Тайсону и Рою Джонсу разрешили нокаут

Организатор боя Майка Тайсано и Роя Джонса заявил, что боксёрам не запрещён нокаут. Райан Кавана сообщил, что даже если у спортсменов пойдёт кровь, поединок не будет остановлен.

Ранее в СМИ говорилось о том, что Атлетическая комиссия штата Калифорния выдала разрешение на бой только при условии, что бойцы не будут стремиться отправить друг друга в нокаут.

"Мы слышали, как кто-то говорил, что нокаута не будет. Но нокаут разрешён. Если пойдёт кровь, бой не остановят", — приводит Yahoo слова Каваны.

Тайсон и Джонс выйдут в ринг рано утром 29 ноября по московскому времени. Бой будет состоять максимум из восьми раундов по две минуты.

Тайсон провёл 58 боёв в карьере, а в последний раз выходил на ринг в 2005 году. Джонс завершил карьеру на отметке в 77 поединков в 2018 году.