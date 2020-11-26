СБР подтвердил коронавирус у Бабикова

Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил информацию о положительном результате теста на коронавирус у Антона Бабикова. Кроме него, в Финляндии выявили заболевание у врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, а также массажиста Валерия Лашина.

Сборная России предоставила властям Финляндии всю необходимую информацию по предыдущим тестам на коронавирус. Команда в данный момент изолирована в номерах своего отеля.

Ранее сообщалось, что IBU может не допустить сборную России к участию в первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Решение по этому поводу должно быть вынесено сегодня. 27 и 28 ноября биатлонисты сдадут ещё одни тесты.