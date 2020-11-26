Марадона до сих пор входит в тройку лучших бомбардиров "Наполи"

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона остаётся одним из лучших бомбардиров итальянского клуба "Наполи". Легендарный игрок завершил выступать за неаполитанцев в 1991 году.

Лидирует в списке бомбардиров бельгиец Дрис Мертенс, который в 332 матчах забил 128 мячей. Вторым идёт словак Марек Хамшик, забивший 121 гол в 520 играх.

Марадона - третий в этом списке. В 259 матчах он отличился 115 раз.

Также более 100 голов за "Наполи" забили Атилла Саллустро, Эдинсон Кавани и Антонио Вояк.

Марадона также остаётся одним из лучших бомбардиров сборной Аргентны. На его счету 34 гола. Лидирует в этом списке Лионель Месси, который забил 71 мяч.