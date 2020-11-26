Сборную России могут отстранить от Кубка мира из-за Бабикова

Сборная России по биатлону может быть отстранена от первого этапа Кубка мира. В команде обнаружили четыре положительных теста на коронавирус COVID-19.

По сведениям ТАСС и "МК", положительный тест сдал биатлонист Антон Бабиков, а также два врача команды и массажист.

Сборную России изолировали в отеле. Решение по допуску россиян на этап в Контиолахти будет принято 26 ноября.

По словам главного тренера команды Валерия Польховского, в команде шокированы новостями о положительных тестах. Он отметил, что перед этапом команда проводила тестирования несколько раз. В СБР были уверены, что у команды всё хорошо.