Сборная России по биатлону может быть отстранена от первого этапа Кубка мира. В команде обнаружили четыре положительных теста на коронавирус COVID-19.
По сведениям ТАСС и "МК", положительный тест сдал биатлонист Антон Бабиков, а также два врача команды и массажист.
Сборную России изолировали в отеле. Решение по допуску россиян на этап в Контиолахти будет принято 26 ноября.
По словам главного тренера команды Валерия Польховского, в команде шокированы новостями о положительных тестах. Он отметил, что перед этапом команда проводила тестирования несколько раз. В СБР были уверены, что у команды всё хорошо.
"Мы, конечно, в шоке. Со стороны СБР был максимально безопасно обеспечен переезд команды в Финляндию. Проводили тестирование по три, по пять раз. 19 ноября были сделаны последние тесты, то есть мы были уверены, что все будет хорошо", — приводит "Р-Спорт" слова Польховского.
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