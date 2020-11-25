Карпин ответил на обвинения Басты

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на слова рэпера Басты о том, что между ними существует конфликт из-за стадиона "Ростов Арена". Также специалист коснулся обвинений в том, что его нельзя считать "своим" в Ростове-на-Дону.

Василий Вакуленко, он же Баста, ранее заявил, что без ростовской прописки Карпин остаётся "одним из многих наёмников" в футбольном клубе.

Главный тренер "Ростова" в Instagram написал ответ, в котором указал, что претензий лично к Басте не имеет. По его словам, конфликт из-за стадиона возник по вине управляющей компании, которая решила "срубить баблища", организовав концерт рэпера в неудобные для команды даты.

"При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн — я был бы против", — написал Карпин.

Также тренер отметил, что будет приезжим в любом городе после того, как в 15 лет уехал из родной Нарвы.

"Да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?" — продолжил Карпин.

Кроме того, главный тренер "Ростова" опубликовал свою ростовскую регистрацию и попросил Басту рассказать о правилах поведения в Ростове-на-Дону.