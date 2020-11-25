ЦСКА жёстко отреагировал на слова Черчесова про Чалова

Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА опубликовала ответ главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову на его высказывания про нападающего Фёдора Чалова. Во вторник специалист дал резонансное интервью телеканалу "Матч ТВ", в котором раскритиковал форварда армейцев.

На вопрос журналистов о том, почему в составе команды на матч с Сербией (0:5) вышел не Чалов, а Антон Заболотный, Черчесов обвинил форварда ЦСКА в бездействии.

"Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает. У него было пять моментов, а у этих талантливых — сколько?" — заявил Черчесов.

Чалов провёл на поле 64 минуты в товарищеском матче против Молдавии (0:0).

Ответ ЦСКА Черчесову

В ЦСКА отметили, что с удивлением услышали высказывания Черчесова в прямом эфире. Армейцы считают, что профессиональный тренер должен считать себя виноватым в поражении команды.

"А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз", — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Также в сообщении говорится, что многие считают Черчесова "физруком", но ЦСКА не позволит себе заявить об этом в СМИ.