Два румынских тяжелоатлета лишены медалей Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты трёх румынских тяжелоатлетов на Олимпиаде-2012 в результате перепроверки их допинг-проб. Под санкции попали Рэзван Мартин, Роксана Кокош и Габриэль Синкарян, сообщает пресс-служба МОК.

Мартин и Кокош выступали в категории до 69 кг среди мужчин и женщин. Мартин завоевал бронзовую медаль, Кокош взяла серебро.

Перепроверку допинг-проб Олимпиады-2012 объявили в ноябре 2018 года. Процессом занимается Международное агентство допинг-тестирования (ITA).