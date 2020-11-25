Федун высказал претензии "Спартака" к сборной России из-за Соболева

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что в сборной России обещали бережно относиться к нападающему Александру Соболеву. По его словам, в этой ситуации непрофессионально поступили врачи национальной команды.

Футболист перенёс операцию на колене в одной из римских клиник. Соболев не сможет выйти на футбольное поле в этом году.

По мнению Федуна, претензии по ситуации с Соболевым могут быть к врачам сборной России. Несмотря на рвение нападающего, у него было подозрение на повреждение мениска.