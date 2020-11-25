Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что в сборной России обещали бережно относиться к нападающему Александру Соболеву. По его словам, в этой ситуации непрофессионально поступили врачи национальной команды.
Футболист перенёс операцию на колене в одной из римских клиник. Соболев не сможет выйти на футбольное поле в этом году.
По мнению Федуна, претензии по ситуации с Соболевым могут быть к врачам сборной России. Несмотря на рвение нападающего, у него было подозрение на повреждение мениска.
"Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально… Сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение", — приводит слова Федуна РБК.
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