Стал известен гонорар Майка Тайсона за бой с Роем Джонсом

Американский боксёр Майк Тайсон получит $10 млн за участие в поединке против Роя Джонса. Его противник заработает около $3 млн, сообщает Yahoo Sports.

Бой состоится 28 ноября. Поединок будет проведен в Карсоне штата Калифорния.

По московскому времени бой начнётся не ранее 4 утра 29 ноября. Транслировать его будет телеканал РЕН ТВ. Поединок продлится не более восьми раундов, боксёры будут действовать с некоторыми ограничениями. Так, им запрещено отправлять друг друга в нокдаун.

Тайсон, который старше Джонса на три года, вернётся в ринг спустя 15 лет. Рой завершил карьеру в 2018 году.

Тайсон во время активной карьеры становился абсолютным чемпионом в тяжёлом весе, Джонс — в полутяжёлом.