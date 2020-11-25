Ещё три клуба могут гарантировать выход в плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник четыре команды гарантировали выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В группе Е "Челси" и "Севилья" оставили за бортом "Краснодар" и "Ренн".
В группе G "Барселона" и "Ювентус" не оставили шансов киевскому "Динамо" и "Ференцварошу".
В последних турах командам, вышедшим в плей-офф, останется определить победителей групп. Сегодня оформить участие в 1/8 финала могут ещё три клуба.
- "Баварии" необходимо в домашнем матче обыграть австрийский "Зальцбург". Мюнхенцам может хватить даже ничьей, если "Локомотив" уступит "Атлетико".
- "Манчестер Сити" нужно победить "Олимпиакос" на выезде. Если "Марсель" не выиграет у "Порту", то англичанам хватит одного очка.
- "Ливерпуль" должен на своём поле обыграть "Аталанту".
Лига чемпионов, 25 ноября
- 20.55 "Боруссия" М (Германия) — "Шахтёр" (Украина).
- 20.55 "Олимпиакос" (Греция) — "Манчестер Сити" (Англия).
- 23.00 "Интер" (Италия) — "Реал" (Испания).
- 23.00 "Марсель" (Франция) — "Порту" (Португалия).
- 23.00 "Бавария" (Германия) — "Зальцбург" (Австрия).
- 23.00 "Атлетико" (Испания) — "Локомотив" (Россия).
- 23.00 "Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия).
- 23.00 "Аякс" (Голландия) — "Мидтьюлланн" (Дания).