Ещё три клуба могут гарантировать выход в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник четыре команды гарантировали выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В группе Е "Челси" и "Севилья" оставили за бортом "Краснодар" и "Ренн".

В группе G "Барселона" и "Ювентус" не оставили шансов киевскому "Динамо" и "Ференцварошу".

В последних турах командам, вышедшим в плей-офф, останется определить победителей групп. Сегодня оформить участие в 1/8 финала могут ещё три клуба.

"Баварии" необходимо в домашнем матче обыграть австрийский "Зальцбург". Мюнхенцам может хватить даже ничьей, если "Локомотив" уступит "Атлетико".

необходимо в домашнем матче обыграть австрийский "Зальцбург". Мюнхенцам может хватить даже ничьей, если "Локомотив" уступит "Атлетико". "Манчестер Сити" нужно победить "Олимпиакос" на выезде. Если "Марсель" не выиграет у "Порту", то англичанам хватит одного очка.

нужно победить "Олимпиакос" на выезде. Если "Марсель" не выиграет у "Порту", то англичанам хватит одного очка. "Ливерпуль" должен на своём поле обыграть "Аталанту".

Лига чемпионов, 25 ноября