Ибрагимович в 12-й раз признан лучшим футболистом Швеции

Шведское издание Aftonbladet совместно со Шведским футбольным союзом назвало лауреата премии лучшему футболисту этой страны по итогам года. Награда вручается беспрерывно уже 74 года.

Лучшим игроком Швеции признан Златан Ибрагимович. С января футболист выступает за "Милан". 39-летний нападающий в 30 матчах забил 22 мяча.

Для Ибрагимовича это 12-ая награда в карьере. С 2005 по 2016 год он 11 раз подряд получал приз Aftonbladet.

В этом сезоне "Милан" возглавляет турнирную таблицу Серии А. Команда в восьми матчах набрала 20 очков.