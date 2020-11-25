Шведское издание Aftonbladet совместно со Шведским футбольным союзом назвало лауреата премии лучшему футболисту этой страны по итогам года. Награда вручается беспрерывно уже 74 года.
Лучшим игроком Швеции признан Златан Ибрагимович. С января футболист выступает за "Милан". 39-летний нападающий в 30 матчах забил 22 мяча.
Для Ибрагимовича это 12-ая награда в карьере. С 2005 по 2016 год он 11 раз подряд получал приз Aftonbladet.
В этом сезоне "Милан" возглавляет турнирную таблицу Серии А. Команда в восьми матчах набрала 20 очков.
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