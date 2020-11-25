Суд назначил дату рассмотрения дела Широкова

Суд в Сокольниках рассмотрит уголовное дело бывшего футболиста Романа Широкова в общем порядке. Судья не удовлетворил ходатайство на рассмотрение в особом порядке и примирение сторон, сообщает ТАСС.

Дело будет рассмотрено 4 декабря. Широкова обвиняют по статье за "умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Ранее Широков избил арбитра Никиту Данченкова.

Инцидент произошёл во время матча любительских команд. Широкову не понравилось, что судья показал ему красную карточку.

Телеканал "Матч ТВ" отстранил Широкова от работы. Футболист пытался принести извинения Данченкову, но тот их не принял.