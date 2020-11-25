Дзюба нашёл причину неудач России в Лиге чемпионов

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал о том, что считает причиной неудач российских команд в Лиге чемпионов. Во вторник "Краснодар" на своём поле уступил "Севилье" (1:2), а питерцы проиграли на выезде "Лацио" (1:3).

Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Зенит" и "Краснодар" претендуют на попадание в Лигу Европы, для чего им нужно хорошо выступить в следующем туре.

По словам Дзюбы, проблема российских клубов кроется в менталитете.

"Надо перестать бояться и перекладывать ответственность, каждый должен отвечать. Должна быть общая и командная ответственность. Посмотрите, как играют европейцы: не боятся, раскованно", — приводит пресс-служба "Зенита" слова Дзюбы.

Футболист подчеркнул, что в Лиге чемпионов необходимо играть с полной отдачей все 90 минут игры.