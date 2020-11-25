Что нужно "Зениту" и "Краснодару" для выхода в евровесну

"Краснодар" и "Зенит" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Быки" в четвёртом туре уступили "Севилье" (1:2), а питерцы проиграли "Лацио" (1:3).

Через неделю, вероятно, решится дальнейшая судьба команд в еврокубках сезона-2020/21. Оба клуба претендуют на третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

"Краснодар"

Краснодарцы в пятом туре сыграют против "Ренна" на своём поле. У обеих команд по одному очку. Чтобы выйти в евровесну, российской команде нужно:

победить "Ренн";

сыграть вничью со счётом 0:0, а в шестом туре показать одинаковый результат.

В случае ничьей со счётом 1:1 при равенстве очков будет считаться общая разница забитых и пропущенных мячей после шести матчей.

В случае ничьей 2:2 и больше "Ренн" будет иметь преимущество по личным встречам.

"Челси" (Англия) — 4 матча, 10 очков, разница мячей 9:1. "Севилья" (Испания) — 4 матча, 10 очков, разница мячей 6:3. "Краснодар" (Россия) — 4 матча, 1 очко, разница мячей 4:10. "Ренн" (Франция) — 4 матча, 1 очко, разница мячей 2:7.

"Зенит"

Питерцы сыграют на выезде с "Брюгге", который ещё сохраняет теоретические шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Российский клуб в этой игре устроит:

победа с разницей в два мяча и более;

победа со счётом 3:2 и более.

Любой другой результат будет означат вылет команды из еврокубков. При этом "Зенит" в шестом туре должен показать результат не хуже бельгийцев.

"Боруссия" Д (Германия) — 4 матча, 9 очков, разница мячей 9:3. "Лацио" (Италия) — 4 матча, 8 очков, разница мячей 8:4. "Брюгге" (Бельгия) — 4 матча, 4 очка, разница мячей 3:8. "Зенит" (Россия) — 4 матча, 1 очко, разница мячей 3:8.

Матчи в этих группах состоятся 2 декабря.