"Краснодар" и "Зенит" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Быки" в четвёртом туре уступили "Севилье" (1:2), а питерцы проиграли "Лацио" (1:3).
Через неделю, вероятно, решится дальнейшая судьба команд в еврокубках сезона-2020/21. Оба клуба претендуют на третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы.
Краснодарцы в пятом туре сыграют против "Ренна" на своём поле. У обеих команд по одному очку. Чтобы выйти в евровесну, российской команде нужно:
В случае ничьей со счётом 1:1 при равенстве очков будет считаться общая разница забитых и пропущенных мячей после шести матчей.
В случае ничьей 2:2 и больше "Ренн" будет иметь преимущество по личным встречам.
Питерцы сыграют на выезде с "Брюгге", который ещё сохраняет теоретические шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Российский клуб в этой игре устроит:
Любой другой результат будет означат вылет команды из еврокубков. При этом "Зенит" в шестом туре должен показать результат не хуже бельгийцев.
Матчи в этих группах состоятся 2 декабря.
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