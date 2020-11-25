Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова станут участниками ледового шоу тренера Этери Тутберидзе. Организаторы сообщают, что мероприятие запланировано на 2 апреля 2021 года в Казани.
Кроме призёров Олимпиады-2018 на шоу Тутберидзе выступят:
Загитова и Медведева ещё не выступали в этом сезоне. Олимпийская чемпионка пропустит все соревнования до следующего цикла. Медведеву беспокоит травм спины.
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