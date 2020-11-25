Медведева и Загитова заявлены на ледовое шоу Тутберидзе

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова станут участниками ледового шоу тренера Этери Тутберидзе. Организаторы сообщают, что мероприятие запланировано на 2 апреля 2021 года в Казани.

Кроме призёров Олимпиады-2018 на шоу Тутберидзе выступят:

Анна Щербакова (двукратная чемпионка России);

(двукратная чемпионка России); Камила Валиева (чемпионка мира среди юниоров);

(чемпионка мира среди юниоров); Элизабет Турсынбаева (призёр чемпионата мира);

(призёр чемпионата мира); Морис Квителашвили (призёр чемпионата Европы).

Загитова и Медведева ещё не выступали в этом сезоне. Олимпийская чемпионка пропустит все соревнования до следующего цикла. Медведеву беспокоит травм спины.