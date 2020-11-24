Хайкин показал чемпионский кортеж "Будё/Глимта" из военных истребителей

Российский вратарь норвежского клуба "Будё/Глимт" Никита Хайкин показал необычное празднование чемпионского титула. Команда впервые в истории завоевала трофей, с чем футболистов поздравила военная база, располагающаяся в Будё.

Во время перелёта домой команду сопроводил кортеж из военных истребителей.

"Кто-то так праздновал раньше? Поднимаем планку", - написал Хайкин в Instagram, опубликовав видео кортежа.

В городе Будё базируются Королевские ВВС Норвегии, а также стоит база НАТО.