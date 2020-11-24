Российский вратарь норвежского клуба "Будё/Глимт" Никита Хайкин показал необычное празднование чемпионского титула. Команда впервые в истории завоевала трофей, с чем футболистов поздравила военная база, располагающаяся в Будё.
Во время перелёта домой команду сопроводил кортеж из военных истребителей.
"Кто-то так праздновал раньше? Поднимаем планку", - написал Хайкин в Instagram, опубликовав видео кортежа.
В городе Будё базируются Королевские ВВС Норвегии, а также стоит база НАТО.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.