Bellator отстранила Харитонова от боёв на три месяца

Российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что не сможет как минимум три месяца проводить бои. Организация Bellator отстранила россиянина по состоянию здоровья.

Харитонов получил перелом носа и сотрясение мозга после драки с Адамом Яндиевым. В понедельник спортсмен был выписан из больницы, а сегодня примирился со своим обидчиком.

"Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца", — приводит ТАСС слова Харитонова.

Харитонов в Bellator провёл три поединка. Он победил Роя Нельсона и Мэтта Митриона, а в ноябре 2019 года уступил Линтону Васселлу.