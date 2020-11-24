Российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что не сможет как минимум три месяца проводить бои. Организация Bellator отстранила россиянина по состоянию здоровья.
Харитонов получил перелом носа и сотрясение мозга после драки с Адамом Яндиевым. В понедельник спортсмен был выписан из больницы, а сегодня примирился со своим обидчиком.
"Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца", — приводит ТАСС слова Харитонова.
Харитонов в Bellator провёл три поединка. Он победил Роя Нельсона и Мэтта Митриона, а в ноябре 2019 года уступил Линтону Васселлу.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.