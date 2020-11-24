Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своём стиле отреагировал на новость о высадке деревьев в парке возле "Ростова Арены". Сегодня участие в мероприятии приняли сам Карпин вместе с игроками команды Данилой Сухомлиновым, Егором Бабуриным, Романом Тугаревым и Даниилом Глебовым.
Пресс-служба "Ростова" напомнила Карпину, что он высадил дерево и построил дом, поэтому ему осталось воспитать сына. Экс-футболист был женат три раза. От разных браков у него пять дочерей.
"Что-то я не подумал, могли бы и из футболистиков кого-нибудь там высадить, может, толку было бы больше от них", — написал в ответ Карпин.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.