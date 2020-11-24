Карпин сравнил футболистов "Ростова" с деревьями

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своём стиле отреагировал на новость о высадке деревьев в парке возле "Ростова Арены". Сегодня участие в мероприятии приняли сам Карпин вместе с игроками команды Данилой Сухомлиновым, Егором Бабуриным, Романом Тугаревым и Даниилом Глебовым.

Пресс-служба "Ростова" напомнила Карпину, что он высадил дерево и построил дом, поэтому ему осталось воспитать сына. Экс-футболист был женат три раза. От разных браков у него пять дочерей.