Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что капитан команды Лионель Месси останется в клубе. По его словам, "Манчестер Сити" стоит переключиться на другую кандидатуру.
"Я уже сказал "Сити", чтобы они забыли о Месси и искали других для победы в Лиге чемпионов. Месси останется в "Барселоне", и мы выиграем турнир", — заявил Фонт в интервью L'Esportiu de Catalunya.
Месси в летнее трансферное окно хотел уйти из "Барселоны", но руководство клуба не разрешило этого сделать. С января 2021 года аргентинец имеет право вести переговоры с другими командами.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Сити" предложил Месси контракт на десять лет, по которому аргентинец часть времени проведёт в Манчестере, а другую может отыграть в США, Японии или Австралии.
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