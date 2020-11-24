Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что не воспринял примирения Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Ранее бойцы, устроившие драку в "Лужниках", пожали друг другу руки.
Харитонов и Яндиев заявили, что не имеют претензий друг к другу и призвали молодёжь не повторять их ошибок. Шлеменко, который ранее предлагал провести бой между участниками инцидента, считает, что конфликт не должен был закончиться так.
"А многие могут воспринять эту ситуацию так: ударил кого-то, побил, извинился и пошёл бить другого дальше. Это же неправильно. Столько было видео, выступлений от Харитонова. Ради чего? Вот такого конца?" — приводит "Чемпионат" слова Шлеменко.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.