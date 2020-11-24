Шлеменко выступил против примирения Харитонова и Яндиева

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что не воспринял примирения Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Ранее бойцы, устроившие драку в "Лужниках", пожали друг другу руки.

Харитонов и Яндиев заявили, что не имеют претензий друг к другу и призвали молодёжь не повторять их ошибок. Шлеменко, который ранее предлагал провести бой между участниками инцидента, считает, что конфликт не должен был закончиться так.