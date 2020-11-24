"Манчестер Сити" разработал десятилетний план, чтобы заполучить Месси

City Football Group, в состав которой входят "Манчестер Сити" и ещё несколько клубов, разработал план на десять лет для Лионеля Месси. Контракт аргентинцу будет предложен в январе 2021 года, сообщает The Times.

По плану 33-летний Месси сможет оставаться в футболе ещё десять лет. На первом этапе аргентинцу предлагается сыграть за "Манчестер Сити", после чего он при желании сможет отправиться в "Нью-Йорк Сити", "Йокогаму" или "Мельбурн Сити".

Кроме того, "Сити" предлагает футболисту после завершения карьеры стать амбассадором компании.

Месси на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". На данный момент аргентинец провёл 742 матча, в которых забил 640 голов. В летнее трансферное окно аргентинец хотел уйти из каталонского клуба, но руководство не отпустило его.