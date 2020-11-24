Футболистов "Динамо-Барнаул" подозревают в ставках против своей команды

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал о ситуации в клубе "Динамо-Барнаул", против которого проводится проверка. По его словам, у чиновников возникли подозрения в том, что игроки команды делали ставки на результаты встреч со своим участием.

Проверка продолжится до середины декабря. По словам министра, наказание будет жестким, если игра на тотализаторе подтвердится.

"В других регионах команду стали упоминать в этом ключе, что совершенно не радует. Мы за чистый спорт. Министерство начало проверку, работу ведем как внутри клуба, так и на уровне министерства и РФС", — приводит РИА "Новости" слова Перфильева.

"Динамо-Барнаул" выступает в группе 4 ПФЛ. Команда занимает восьмое место в таблице, набрав 23 очка в 14 матчах.