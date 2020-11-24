Харитонов и Яндиев извинились и пожали друг другу руки

Российские бойцы ММА Сергей Харитонов и Адам Яндиев извинились за инцидент в "Лужниках". Спортсмены пожали друг другу руки и объявили о примирении.

13 ноября Яндиев нанёс несколько ударов Харитонову, из-за чего того доставили в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. По сведениям СМИ, причиной конфликта стал долг Адама перед Сергеем.

"Никакой злобы и обиды"

Первым на пресс-конференции в пресс-центре "Известий" выступил Яндиев. Он отметил, что Харитонов поступил по-мужски, согласившись прийти на общение с журналистами. Адам извинился за то, что распустил руки.

"Вся эта ситуация не ведет к добру. У меня к тебе никакой агрессии, никакой злобы, обиды. Прости меня за то, что я не сдержался и распустил свои руки", — заявил Яндиев.

"Мы закрыли все вопросы"

Харитонов принял извинения Яндиева и призвал молодёжь не повторять их ошибок.

"Хочу, чтобы спортсмены решали вопросы только в клетке, а жили дружно. Мы с Адамом закрыли все вопросы, у нас нет ни к кому претензий, мы все решили", — сказал Харитонов.

После слов на пресс-конференции Яндиев и Харитонов пожали друг другу руки и обнялись.