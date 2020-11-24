Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев сообщил, что набсовет досрочно уходит в отставку.
В состав РУСАДА, кроме Ивлева, входят:
По словам Ивлева, новый состав набсовета будет назначен из-за введения в действие нового антидопингового кодекса WADA. В нём указаны ограничения для членов органов управления национальными антидопинговыми агентствами.
"Представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства", — говорится в сообщении РУСАДА.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.