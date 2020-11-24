Набсовет РУСАДА досрочно отправлен в отставку

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев сообщил, что набсовет досрочно уходит в отставку.

В состав РУСАДА, кроме Ивлева, входят:

Владимир Чехонин;

Сергей Хрычиков;

Елена Исинбаева;

Сергей Рязанский;

Андрей Строкин.

По словам Ивлева, новый состав набсовета будет назначен из-за введения в действие нового антидопингового кодекса WADA. В нём указаны ограничения для членов органов управления национальными антидопинговыми агентствами.