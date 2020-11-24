Тренер по смешанным единоборствам Алексей Кубарев найден мёртвым в Москве. Тело было обнаружено в здании бойцовского клуба, где мужчина числился президентом.
Инцидент произошёл 23 ноября. Рядом с Кубаревым нашли банковскую карту и неизвестный порошок.
Полиция проводит проверку и уточняет детали смерти. По данным "РЕН ТВ", предварительная причина - острая сердечная недостаточность.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.