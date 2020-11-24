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Полиция открыла дело против издания за статью о сыне Плющенко

Спорт » Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская сообщила о том, что добилась возбуждения уголовного дела против издания StarHit, которое ранее опубликовало статью о её сыне Александре Плющенко. В материале говорилось, что ребёнок якобы страдает психологическим расстройством, в частности, синдромом Аспергера.

Полиция открыла дело против издания за статью о сыне Плющенко

Статья вызвала скандал в российском обществе. Яне Рудковской и олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко пришлось опровергать сведения журналистов. Сейчас семилетний Саша, которого знают как Гном Гномыча, занимается фигурным катанием под руководством своего отца, а также ведёт собственную страницу в Instagram.

Рудковская сообщила, что дело открыто в Даниловском районе Москвы.

"Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует", — написала Рудковская в Instagram.

По словам женщины, она собирается добиться не только справедливого расследования, но и принятия закона, по которому СМИ будет запрещено публиковать материалы про детей без согласия их родителей.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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