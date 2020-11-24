Тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира. Старт сезона намечен на 28 ноября в финском Контиолахти.
В состав команды вошли шестеро мужчин и пять женщин. За сборную Белоруссии будут выступать биатлонисты с российским гражданством — Сергей Бочарников, Елена и Ирина Кручинкины. После того как эти спортсмены не смогли пробиться в состав российской команды, они приняли решение выступать за Белоруссию.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.