Россияне вошли в состав сборной Белоруссии на старт КМ по биатлону

Тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира. Старт сезона намечен на 28 ноября в финском Контиолахти.

В состав команды вошли шестеро мужчин и пять женщин. За сборную Белоруссии будут выступать биатлонисты с российским гражданством — Сергей Бочарников, Елена и Ирина Кручинкины. После того как эти спортсмены не смогли пробиться в состав российской команды, они приняли решение выступать за Белоруссию.

Состав сборной Белоруссии по биатлону

Мужчины

Антон Смольский

Сергей Бочарников

Роман Елётнов

Максим Воробей

Никита Лобастов

Дмитрий Лазовский

Женщины