IBU назвал Логинова "тёмной лошадкой" Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал фаворитов сезона-2020/21. Кубок мира стартует 28 ноября гонками в Контиолахти.

Также старты Кубка мира примут австрийский Хохфильцен (два этапа), немецкий Оберхоф (два этапа), итальянской Антерсельве, словенской Поклюке (чемпионат мира), чешском Нове-Место (два этапа) и норвежском Холменколлене.

По мнению IBU, на победу в общем зачёте Кубка мира у мужчин претендуют Йоханнес Бё и Кентен Фийон Майе, Доротея Вирер и Дениз Херманн — у женщин.

Российского биатлониста Александра Логинова называют лучшим среди "тёмных лошадок" Кубка мира.