Международный союз биатлонистов (IBU) назвал фаворитов сезона-2020/21. Кубок мира стартует 28 ноября гонками в Контиолахти.
Также старты Кубка мира примут австрийский Хохфильцен (два этапа), немецкий Оберхоф (два этапа), итальянской Антерсельве, словенской Поклюке (чемпионат мира), чешском Нове-Место (два этапа) и норвежском Холменколлене.
По мнению IBU, на победу в общем зачёте Кубка мира у мужчин претендуют Йоханнес Бё и Кентен Фийон Майе, Доротея Вирер и Дениз Херманн — у женщин.
Российского биатлониста Александра Логинова называют лучшим среди "тёмных лошадок" Кубка мира.
"Победа на чемпионате мира — высшая ступень в карьере Логинова. Слабое место Логинова — нестабильность, которая никак не вяжется с семью пьедесталами в прошлом сезоне, когда он занял второе место в общем зачёте Кубка мира", — говорится в сообщении IBU.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.