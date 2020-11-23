Датчане согласились принять все матчи гандбольного чемпионата Европы

Власти Дании подтвердили желание принять все матчи женского чемпионата Европы по гандболу. Турнир пройдёт с 3 по 20 декабря в Хернинге и Колдинге, сообщает Европейская федерация гандбола (EHF).

Турнир должен был пройти в Дании и Норвегии, но норвежцы в последний момент отказались из-за ограничений на массовые мероприятия, которые ввели власти этой страны из-за пандемии COVID-19.

В Хернинге пройдут матчи групп А и В предварительного раунда. Сборная России здесь сыграют с Испанией, Швецией и Чехией. Затем по три лучшие команды на втором этапе образуют группу 1.

В Колдинге сыграют команды групп C и D, а на втором этапе здесь пройдут матчи группы 2.

По две лучшие сборные из групп 1 и 2 выйдут в полуфинал. Решающие матчи примет Хернинг.