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Гараничев жёстко высказался в адрес Фуркада

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о вкладе известных спортсменов в развитие этого вида лыжных гонок. По его словам, биатлон раскрылся в лучшем свете во времена выступления норвежца Оле Эйнара Бьорндалена.

Гараничев жёстко высказался в адрес Фуркада

Вклад Мартена Фуркада россиянин назвал достаточным, но заявил, что многие запомнят его не с лучшей стороны. Гараничев напомнил о том, что француз постоянно высказывался против российских биатлонистов.

"Подножки Александру Логинову, нападки на Антона Шипулина, какие-то некрасивые перепалки, формирующие отношение к России, хотя все эти претензии по большому счету высосаны из пальца", — приводит RT слова Гараничева.

Гараничев отобрался на первые этапы Кубка мира в составе сборной России. Команда возьмёт старт в турнире 28 ноября. В этот день в финском Контиолахти запланировано начало сезона-2020/21.

Автор: Артём Пермяков
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