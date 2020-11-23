Кокорин вспомнил фразу о том, что никогда не будет играть за "Спартак"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин рассказал о том, как необходимо относиться к его фразе о нежелании играть за красно-белых. Во время выступлений за другие команды футболист говорил, что никогда не перейдёт в "Спартак".

Кокорин уточнил, что у него всегда были хорошие отношения с футболистами "Спартака".

"Да, я говорил, что никогда не буду играть в "Спартаке". Это всё эмоции… Так получалось, что я всегда играл за команды, у которых главным соперником был как раз "Спартак", — заявил Кокорин в передаче Нобеля Арустамяна.

Также футболист отметил, что нужно стараться всегда держать эмоции при себе и не говорить подобные вещи публично.

Кокорин выступает за "Спартак" с августа этого года. В чемпионате России он провёл семь матчей, забил один гол и сделал одну передачу.