Харитонова выписали из больницы после драки с Яндиевым

Российский боец ММА Сергей Харитонов покинул больницу. В клинике спортсмен находился более недели после драки с Адамом Яндиевым.

По сведениям ТАСС, Харитонова могли выписать из больницы в пятницу, но больничный был продлён.

13 ноября Харитонов в "Лужниках" получил перелом носа и сотрясение мозга после избиения Яндиевым. По этому инциденту заведено дело за причинение лёгкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

Позже стало известно, что Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве. По словам Сергея, Адам должен ему более 1 млн рублей.