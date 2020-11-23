Российский боец ММА Сергей Харитонов покинул больницу. В клинике спортсмен находился более недели после драки с Адамом Яндиевым.
По сведениям ТАСС, Харитонова могли выписать из больницы в пятницу, но больничный был продлён.
13 ноября Харитонов в "Лужниках" получил перелом носа и сотрясение мозга после избиения Яндиевым. По этому инциденту заведено дело за причинение лёгкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.
Позже стало известно, что Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве. По словам Сергея, Адам должен ему более 1 млн рублей.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.