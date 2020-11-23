Федерация фигурного катания предлагает "просто забыть" прокат Трусовой

Федерация фигурного катания в отчёте о "Гран-при России" отметила провальный прокат произвольной программы Александры Трусовой. Спортсменка заявила сложный контент, но получила шесть штрафов и заняла только четвёртое место в итоговом протоколе.

"Прокат произвольной программы Александры Трусовой хочется просто забыть", — говорится в сообщении ФФККР.

В федерации отметили, что Трусова заявила самые сложные элементы и попыталась выполнить четыре четверных прыжка. Такую сложную программу не выставили даже мужчины.

"Но заявить — одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, — это другая история", — резюмировали в федерации.

Трусова ранее выиграла два этапа Кубка России. Спортсменка будет заявлена на чемпионат России, который должен состояться с 22 по 27 декабря в Челябинске.

Российский сезон в фигурном катании продолжится пятым этапом Кубка России. Соревнования пройдут в Москве с 5 по 8 декабря.