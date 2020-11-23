Ферстаппен начал встречаться с бывшей девушкой Квята

Голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен завязал отношения с Келли Пике, бывшей девушкой Даниила Квята и дочерью трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике. Об этом стало известно после публикации в соцсетях совместных фотографий Макса и Келли.

У Квята и Келли Пике есть дочь. Пенелопа появилась на свет в июле 2019 года. Спустя некоторое время появились слухи о том, что пара рассталась.

В апреле 2020 года Келли впервые прокомментировала отношения с Квятом.