Голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен завязал отношения с Келли Пике, бывшей девушкой Даниила Квята и дочерью трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике. Об этом стало известно после публикации в соцсетях совместных фотографий Макса и Келли.
I think it's official now.... Max Verstappen date Kelly Piquet 👀#MaxVerstappen #kellypiquet pic.twitter.com/KlWqpXPEXj— Serendipity1818 (@Serendipity1811) November 22, 2020
У Квята и Келли Пике есть дочь. Пенелопа появилась на свет в июле 2019 года. Спустя некоторое время появились слухи о том, что пара рассталась.
В апреле 2020 года Келли впервые прокомментировала отношения с Квятом.
"Даниил и я — лучшие друзья", — написала Келли в Instagram.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.