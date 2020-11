Голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен завязал отношения с Келли Пике, бывшей девушкой Даниила Квята и дочерью трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике. Об этом стало известно после публикации в соцсетях совместных фотографий Макса и Келли.

I think it's official now.... Max Verstappen date Kelly Piquet 👀#MaxVerstappen #kellypiquet pic.twitter.com/KlWqpXPEXj