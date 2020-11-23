Суд оштрафовал ЦСКА за нарушение санитарных норм на матче с "Динамо"

Савёловский суд Москвы вынес решение по делу против футбольного клуба ЦСКА. Армейцы признаны виновными в нарушении санитарных норм на стадионе "ВЭБ Арена" во время игры с "Динамо".

ЦСКА оштрафован на 200 тыс. рублей. Ранее Роспотребнадзор установил, что болельщики во время матча не соблюдали социальную дистанцию, а также не все были в средствах защиты.

Ранее за подобное нарушение был оштрафован "Спартак". Наказание красно-белых составило 300 тыс. рублей. Клуб допустил на матч с "Зенитом" больше зрителей, чем это было разрешено Роспотребнадзором.

Обе команды получили наказание по статье 6.3 КоАП РФ. Максимальная санкция по ней - 500 тыс. рублей и приостановление работы на срок до 90 дней.