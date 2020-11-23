Российский вратарь Хайкин стал чемпионом Норвегии по футболу

25-летний российский голкипер Никита Хайкин завоевал титул чемпиона Норвегии в составе клуба "Будё/Глимт". Команда впервые в истории выиграла титул, оформив чемпионство за пять туров до конца сезона.

"Будё/Глимт" обошёл "Мольде" на 18 очков. Летом 2021 года команда примет участие в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Хайикин отыграл в чемпионате 15 матчей. Пять из них вратарь завершил без пропущенных мячей.

Никита Хайкин

Хайкин является уроженцем Израиля. Семья переехала в Россию, когда Никите было два года. Футболом начала заниматься в Москве, где был учеником школ "Торпедо", "Динамо" и "Ники". Позже проходил обучение в английских "Челси", "Портсмуте" и "Рединге".

Профессиональную карьеру начал в португальском "Насьонале". В чемпионате России выступал за "Кубань" и "Мордовию". В Израиле играл за "Бней-Иегуду" и "Хапоэль" (Кафар-Сава).

Хайкин имеет опыт выступлений за молодёжные сборные России.