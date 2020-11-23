Баста рассказал о конфликте с Карпиным

Василий Вакуленко, известный рэпер Баста, рассказал о том, почему конфликтовал с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.

В 2018 году Баста провёл концерт на стадионе "Ростов Арена", из-за чего в футбольном клубе заявляли о возможном разрыве контракта со стадионом. После выступления Вакуленко Карпин пожаловался на состояние газона на стадионе.

Баста отметил, что с симпатией относится к Карпину, но не считает его настоящим ростовчанином.

"Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом "Ростов", — заявил Баста в эфире "Матч ТВ".

Вакуленко отметил, что Карпин — просто очередной тренер "Ростова", который когда-то уйдёт. Он предложил тренеру сменить прописку с московской на ростовскую.

"Приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько", — отметил Баста.

Вакуленко с 2019 года является владельцем второго клуба из города — "СКА-Ростов". Команда выступает в ПФЛ. На данный момент "армейцы" занимают пятое место в зоне "Юг".