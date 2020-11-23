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Чемпионский бой Яна в UFC отменён по "личным" причинам

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Бой по смешанным единоборствам в рамках UFC между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом не состоится в ранее намеченные сроки. Глава организации Дана Уайт хотел сделать поединок россиянина и американца главным на турнире UFC 256, который состоится 12 декабря.

"Можно назвать причины отмены боя "личными", — заявили ТАСС в команде Яна.

Российский боец должен провести первую защиту пояса в легчайшем весе UFC. Ян завоевал титул в июле, победив бразильца Жозе Альдо.

Стерлинг выступает в UFC более шести лет. Американец одержал 11 побед в 14-ти поединках.

Автор: Артём Пермяков
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