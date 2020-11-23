Бой по смешанным единоборствам в рамках UFC между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом не состоится в ранее намеченные сроки. Глава организации Дана Уайт хотел сделать поединок россиянина и американца главным на турнире UFC 256, который состоится 12 декабря.
"Можно назвать причины отмены боя "личными", — заявили ТАСС в команде Яна.
Российский боец должен провести первую защиту пояса в легчайшем весе UFC. Ян завоевал титул в июле, победив бразильца Жозе Альдо.
Стерлинг выступает в UFC более шести лет. Американец одержал 11 побед в 14-ти поединках.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.