НХЛ признала Василевского лучшим голкипером прямо сейчас

Телеканал НХЛ представил десятку лучших вратарей лиги на данный момент. Первую строчку в рейтинге занял российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский.

В прошедшем сезоне он выиграл Кубок Стэнли вместе с "Лайтнинг". В регулярном чемпионате Василевский провёл 52 матча (91,7% отбитых бросков) и 25 встреч в плей-офф (92,7%).

В рейтинге ещё один российский вратарь - Антон Худобин из "Далласа". При этом у "Старз" сразу два голкипера в десятке. Кроме россиянина, это Бэн Бишоп.

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