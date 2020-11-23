Бизнесмен и близкий друг Сергея Харитонова Руслан Абдо сообщил о примирении с Адамом Яндиевым, с которым у него накануне произошёл конфликт.

Напомним, Яндиев избил Харитонова и Абдо на стадионе "Лужники".

"Надоели эти конфликты. Захотелось поставить точку — и всё. Я не вижу решения этого вопроса по-другому. Думаю, нормальные люди всегда могут договориться. Мы решили так и поступить. Пользы от разбирательства никому не будет. Ни мне, ни ему. Поэтому решили это дело оставить и больше к нему не возвращаться. Думаю, это решение было у нас обоих — с двух сторон. Единственное, наши общие знакомые с моей стороны сделали первый шаг. Мы договорились и поставили точку. Разговор шёл о том, готовы ли они поговорить, поставить точку и больше к этому не возвращаться. Они сказали, что готовы. На этом всё и закончилось. Беседа не была длинной. Мы друг с другом согласились, пожали руки — и всё", — пояснил Абдо.