Боец ММА Александр Емельяненко стал на сторону Адама Яндиева в его конфликте с Сергеем Харитоновым.

По его мнению, Харитонов сильно "приукрасил" наличие у Яндиева кастета.

"Я не видел там кастета. Ничего утверждать не буду. Сказать-то можно, что он был в бронежилете и в танке. Выдумать можно всё, что угодно. Я видел лишь, что между двумя гражданами произошел конфликт, в котором Харитонов получил по зубам. По заслугам", — пояснил Емельяненко.

"Я считаю, что это неправильно. Если есть какие-то вопросы, позови Яндиева на встречу, выясни с ним отношения. Есть миллион разных способов, как разрешить эту ситуацию. Но писать заявление в полицию, когда произошла обычная драка, как-то не по-мужски", — добавил боец.