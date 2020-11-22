Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила поклонников в Instagram за беспокойство о её здоровье.

Также она признала, что у неё были осложнения из-за травмы спины.

"Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело. Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более трех недель. Через несколько дней, надеюсь, что буду в строю", — написала спортсменка.