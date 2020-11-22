Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил высказаться относительно проигрыша российской футбольной сборной национальной команде Сербии.

"Во-первых, Дзюбу убрали — в какой-то степени команда мстила тренеру, что он убрал незаслуженно нашего главного капитана команды. А второе — это состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся, что мы делаем. Никто не поставил задачу обыграть сербов, обыграть турок и войти в лигу выше. Никто не ставит задачу", — пояснил политик.