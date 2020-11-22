Англичанин Оливер назначен арбитром матча "Лацио" - "Зенит"

Бригада английских арбитров обслужит матч четвёртого тура Лиги чемпионов между итальянским "Лацио" и российским "Зенитом".

Главным арбитром встречи станет Майкл Оливер, ассистентами арбитра - Стюарт Берт и Саймон Беннетт, резервным рефери - Эндрю Мэдли, видеоассистентом - Крис Кавана, а его помощником - Крэйг Поусон.

Игра "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября и начнётся в 23.00 по московскому времени.

Майкл Оливер

В этом сезоне Оливер отработал главным арбитром на 14 матчах: