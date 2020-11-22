Медведев вызвал бурную реакцию победой над Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Итогового турнира ATP победил испанца Рафаэля Надаля. Он стал только третьим россиянином, которому удалось пробиться в решающий матч всего сезона.

Ранее это удалось Евгению Кафельникову и Николаю Давыденко. В финале Медведев сыграет против австрийца Доминика Тима.

"Лучшая победа в карьере"

Проигравший в полуфинале Надаль отметил, что упустил возможность победить, потому что плохо сыграл в решающий момент.

"Тяжелый день. Я упустил реальную возможность победить, не был достаточно хорош в решающий момент. В следующие полтора месяца мне нужно приложить усилия, чтобы стать лучшим игроком", — приводит "Матч ТВ" слова Надаля.

Медведев заявил, что эта победа была лучшей в его карьере. Для россиянина это первый выигрыш у испанца в карьере.

"Естественно, это одна из лучших побед в моей карьере. Надеюсь, такие победы ещё часто будут у меня, — сказал Медведев.

"Такого "лося" завалил"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что ему понравилось, как сыграл Медведев. По мнению руководителя российского тенниса, именно Надаль подстраивался под соперника, а не наоборот.

"Приятно, что именно Надаль вынужден был подстраиваться под Медведева, а не наоборот… Главное, что в общем наш теннисист вёл игру, а придумывать что-то вынужден был Надаль. Это очень важная победа для Даниила", — заявил Тарпищев.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников написал в Twitter, что Медведевым можно только восхищаться.