"Верьте Императрице": Туктамышева отреагировала на победу в Москве

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева отреагировала на победу на московском этапе серии "Гран-при". Фигуристка неожиданно обошла юных Алёну Косторную и Александру Трусову.

Туктамышева, которую часто называют Императрицей, победила на крупном турнире впервые за два года. В сезоне-2018/19 она выиграла этап "Гран-при" в Канаде, где запомнилась показательным номером с раздеванием в образе стюардессы.

"Работа не закончена. Верьте в процесс. Верьте Императрице", — написала Туктамышева в Instagram.

Туктамышева на третьем этапе Кубка России заняла третье место. Фигуристка планирует выступить на пятом этапе.